Euro-Giovani, al via a Sandigliano il progetto che avvicina i ragazzi all’Europa

Sabato scorso, 7 febbraio, al Centro Polivalente Comunale di Sandigliano, si è tenuto l’evento di apertura ufficiale del Progetto “Euro-Giovani”, iniziativa sostenuta da Regione Piemonte e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolta ai giovani del territorio biellese.

L’incontro ha portato all’avvio pubblico di un percorso che mette al centro il dialogo tra giovani, istituzioni locali, enti per l’educazione, terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione attiva, la consapevolezza civica e l’interesse delle nuove generazioni verso il ruolo degli enti locali e le opportunità offerte dall’Unione Europea. Il progetto è promosso dal comune di Cerrione, in qualità di capofila, e coinvolge una rete ampia di paesi partner – Sandigliano, Ponderano, Salussola, Dorzano, Zimone, Cavaglià, Occhieppo Superiore, Roppolo, Borriana – insieme ad ANCI Piemonte, istituti scolastici, associazioni del Terzo Settore e CCR ragazzi. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali e la presentazione generale del progetto, a cura del comune capofila, con l’intervento del sindaco, Davide Chiarletti e del vice Anna Maria Zerbola, seguiti dall’intervento del primo cittadino di Sandigliano, Mauro Masiero.

“Euro-Giovani nasce dalla volontà di costruire un ponte concreto tra i giovani e le istituzioni – sottolinea Chiarletti –. Desideriamo offrire occasioni di confronto reale, conoscenza e partecipazione, affinché i ragazzi possano comprendere come funzionano gli enti locali, quale ruolo possono avere oggi e come l’Europa rappresenti una risorsa, non un’entità distante”. “Il progetto è pensato come un percorso concreto e accessibile – aggiunge Zerbola – capace di avvicinare i giovani ai temi della cittadinanza attiva e dell’amministrazione locale, attraverso testimonianze dirette e momenti di confronto. Allo stesso tempo esso si concentra sull’avvicinamento dei giovani allo sport ed a corretti stili di vita come strumenti di inclusione, relazione e crescita personale”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti i rappresentanti dei comuni partner, di ANCI Piemonte, delle associazioni coinvolte – tra cui Slowland Piemonte ETS, Amici dell’Ospedale di Biella ETS, Pro Loco Amici di Arro, SportyVita ASD – e delle istituzioni scolastiche del territorio, tra cui l’Istituto Alberghiero di Cavaglià – IIS Gae Aulenti, l’Istituto Comprensivo di Cavaglià e l’Istituto Comprensivo di Gaglianico – Scuola Secondaria di primo grado di Ponderano, oltre alla Consulta dei Ragazzi del Comune di Cerrione. Un momento centrale dell’evento è stata la presentazione delle due Azioni del progetto Euro-Giovani e del calendario delle attività per il 2026, affidata alla dott.ssa Gabriella Bigatti, Project Manager del progetto, esperta di politiche europee ed europrogettazione.

A seguire, spazio alla tavola rotonda “Fare gli amministratori degli enti locali oggi”, che ha visto protagonisti giovani amministratori locali e consiglieri comunali di tutte le età, chiamati a raccontare la propria esperienza e a dialogare direttamente con i ragazzi presenti, in un confronto aperto e informale sulle sfide dell’amministrazione pubblica contemporanea. L’evento del 7 febbraio a Sandigliano rappresenta così il primo passo di un progetto che punta a rendere i giovani protagonisti informati e consapevoli, rafforzando il loro legame con il territorio, e promuovendo una cultura della partecipazione che guarda al futuro delle comunità locali.