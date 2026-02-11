FIOPA, riconfermata Presidente la biellese Anna Porro

Si è tenuto ieri martedì 10 febbraio a Torino il primo consiglio FIOPA allargato (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta), ai sensi del nuovo statuto approvato il 28 novembre scorso ad Asti.
Nell’occasione è stata riconfermata Presidente Anna Porro (Ordine di Biella) e nominati Vicepresidente Beppe Lonero (Ordine di Torino), Segretario Paola Binello (Ordine di Asti), Tesoriere Elena Casalino (Ordine del Verbano-Cusio-Ossola). Nessuna nuova carica riveste la funzione di Presidente presso il proprio Ordine di appartenenza.
L’attuale Direttivo della Federazione sarà operativo sino al 2028.