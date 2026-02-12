Commozione a Cavaglià per lo spettacolo dedicato al Giorno della Memoria

Nelle scorse settimane, a Cavaglià, si è tenuto un commovente e bellissimo spettacolo, organizzato dall'Assessorato alla Cultura, in occasione della Giorno della Memoria. Presente anche il Presidente dell'ANPI Provinciale Gianni Chiorino, che ha introdotto la serata, presentata poi da Rinaldo Magliola, presidente del Museo della Resistenza di Sala Biellese. Dall'amministrazione comunale di Cavagli è giunto un sentito ringraziamento alla Compagnia dei Salassi per l'esibizione.
In Breve
mercoledì 11 febbraio
martedì 10 febbraio
lunedì 09 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella non dimentica, a Palazzo Gromo Losa la conferenza sulle foibe con il professor Marco Cimmino
Biella non dimentica. Nei giorni scorsi, si è tenuta una sentita e partecipata conferenza a...