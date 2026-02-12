Pettinengo: aperte le preiscrizioni al Micronido "Le Bolle"

Sono ufficialmente aperte le preiscrizioni al Micronido “Le Bolle” di Pettinengo per l’anno educativo 2026/2027, rivolte ai bambini nella fascia 0-3 anni. L’avviso è stato pubblicato giovedì 15 gennaio 2026.
Le domande potranno essere presentate fino al 15 maggio 2026, termine di chiusura delle preiscrizioni. Per inoltrare la richiesta è necessario compilare l’apposito modulo al seguente link: scarica il modulo.
Il modulo compilato dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviato tramite posta elettronica all’indirizzo pettinengo@pec.ptbiellese.it.
Entro il 31 maggio la Giunta comunale delibererà la graduatoria annuale di ammissione al nido per le domande pervenute entro il 15 maggio; l’esito sarà comunicato a ciascuna famiglia entro il 15 giugno.