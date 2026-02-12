Trofeo Scacchi Biella3, 34 studenti in gara. Podio a Campagnolo e a Kalleparampil FOTO

L'11 febbraio a Biella, presso la media Salvemini, si è svolta la quarta edizione del Trofeo Scacchi Biella3, che ha visto la partecipazione di 34 studenti delle scuole medie. Tra i maschi, il podio è stato dominato da Campagnolo Giuseppe, seguito da Ugolini Edoardo e Gagliardo Marcello.

Nel settore femminile, il primo posto è andato a Kalleparampil Angela, con Burdina Anastasia e Oldrini Margherita che hanno completato il podio. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Di Meo Gianluca, che ha vinto il premio per il miglior esordiente.

Il professor Andrea Platinetti è il referente del progetto "Matti per gli Scacchi", grazie al quale gli alunni si sono preparati attraverso laboratori pomeridiani e anche di mattina. Nell'organizzazione dell'evento Platinetti è stato affiancato dall' Arbitro Nazionale Migliorini Antonello e la Presidente degli scacchi Elisabetta Celitoso. Questa fase d'istituto rappresenta un'importante tappa di avvicinamento al TROFEO SCACCHI A SCUOLA, dove le squadre formate dai migliori studenti parteciperanno a competizioni future. Un evento che promuove il gioco degli scacchi e la socializzazione tra i giovani.

Le fasi provinciali del Biellese sono in calendario il 4 marzo.