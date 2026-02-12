Biella non dimentica, a Palazzo Gromo Losa la conferenza sulle foibe con il professor Marco Cimmino

Biella non dimentica. Nei giorni scorsi, si è tenuta una sentita e partecipata conferenza a Palazzo Gromo Losa dal titolo "La faglia Balcanica, la tragedia del confine orientale".

A darne notizia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “L’evento ha visto come relatore il professor Marco Cimmino che, attraverso l’illustrazione di documenti storici, ha ricostruito il drammatico contesto delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con uno sguardo rivolto anche al futuro e alla necessità di preservare la memoria storica”.