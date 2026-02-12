Bocce, prima quadretta passa la fase finale al Città di Biella

Dopo la quinta serata del torneo del mercoledì, che si gioca nel bocciodromo "Città di Biella", una quadretta ha già conquistato la matematica certezza del passaggio alla fase finale, nel girone B: è la San Secondo Bennese con Marco Andreoletti, Roberto Loro, Davide Duo', Vito Tonelli, che guida la classifica con 10 punti, seguita da Burcina Milani 8, Valle Elvo Rasi e Cossato Bocce Andreoletti 6, Ternenghese Ronchese Miglietti e Torrazzese Giansetti 4, Novara Bocce Siracusa 2, fuori dai giochi la Bocce Valdengo Crappa 0.

E' quasi fatta anche per tre quadrette del girone A: Burcina Mosca, Piatto Sport Gabasio e Viglianese Pavignano, tutte con 8 punti, seguite da Burcina Rossetti 6, San Secondo Bennese Boccaletti e Valle Elvo Mazza 4, Ternenghese Ronchese Pellielo 2, già eliminata la Ternenghese Ronchese Ottino 0.