 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 12 febbraio 2026, 16:40

Castelletto Cervo, nuovo spartitraffico e limite a 30 km/h in centro

Castelletto Cervo, nuovo spartitraffico e limite a 30 km/h in centro (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

Castelletto Cervo, nuovo spartitraffico e limite a 30 km/h in centro (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

Da alcune settimane, a Castelletto Cervo, è stato installato un nuovo spartitraffico in via XXV Aprile, nel tratto di centro abitato dove la larghezza della carreggiata lo consente. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “L’intervento rientra nelle azioni volte a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, con l’obiettivo di moderare la velocità dei veicoli, prevenire sorpassi pericolosi e aumentare la sicurezza per i pedoni. Contestualmente, l’area del centro abitato verrà classificata come zona a velocità limitata a 30 km/h, favorendo una mobilità più sicura e rispettosa degli spazi urbani. Prosegue così l'impegno per un paese più sicuro e vivibile”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore