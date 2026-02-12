Castelletto Cervo, nuovo spartitraffico e limite a 30 km/h in centro

Da alcune settimane, a Castelletto Cervo, è stato installato un nuovo spartitraffico in via XXV Aprile, nel tratto di centro abitato dove la larghezza della carreggiata lo consente. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “L’intervento rientra nelle azioni volte a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, con l’obiettivo di moderare la velocità dei veicoli, prevenire sorpassi pericolosi e aumentare la sicurezza per i pedoni. Contestualmente, l’area del centro abitato verrà classificata come zona a velocità limitata a 30 km/h, favorendo una mobilità più sicura e rispettosa degli spazi urbani. Prosegue così l'impegno per un paese più sicuro e vivibile”.