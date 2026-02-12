Passione di Sordevolo – obiettivo 2027 XXIX edizione FOTO e VIDEO

L'evento, in Valle Elvo nelle Prealpi Biellesi, costituisce una realtà corale dotata di profondo rilievo storico, culturale e religioso. Questa tradizione prosegue da circa due secoli grazie alla dedizione delle generazioni che ne custodiscono l’integrità. A Sordevolo ogni 5 anni l’evento va in scena con più di 400 figuranti impegnati in un anfiteatro di 4.000 mq e oltre 30.000 spettatori da tutto il mondo, proposta con oltre 40 repliche.

«La BIT rappresenta una vetrina straordinaria e siamo orgogliosi che proprio qui si possa promuovere l’eccellenza del Piemonte e una realtà identitaria come la Passione di Sordevolo. È un patrimonio che la comunità di Sordevolo porta avanti con caparbietà e dedizione fin dal 1850, custodendone valori, tradizione e spirito di appartenenza. I numeri parlano da soli: oltre 400 figuranti, 4.000 metri quadrati di anfiteatro e 40 repliche. Parliamo di un evento imponente, unico in Italia e, per questa sua straordinaria dimensione, unico al mondo. Un esempio concreto di come cultura, fede e comunità sappiano trasformarsi in un motore di attrattività per il nostro territorio» afferma Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.