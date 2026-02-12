Sellalab, l’imprenditoria giovanile al centro del nuovo incontro

Un evento dedicato ai giovani imprenditori e imprenditrici interessati ad avviare una nuova attività. È questo il tema dell’appuntamento promosso da Sellalab, la piattaforma d’innovazione a impatto del gruppo Sella, che si terrà lunedì 16 febbraio, dalle 15 alle 17, a Biella presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 10.

Nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con Invitalia e Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verrà presentato “Autoimpiego Centro-Nord”, l’incentivo sviluppato da Invitalia e rivolto agli under 35 per sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e autonome. Verranno illustrate le procedure necessarie per la costituzione di una società mediante indicazioni pratiche e operative. Inoltre, saranno analizzati i criteri utilizzati dagli istituti di credito nella valutazione dei progetti imprenditoriali e gli aspetti principali da considerare in fase di richiesta di finanziamenti.

L’obiettivo dell’evento è fornire una guida concreta, chiara e facilmente applicabile, grazie all’esperienza diretta dei professionisti coinvolti. I partecipanti potranno infatti confrontarsi con gli esperti di Invitalia, della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e di Banca Sella, oltre a sviluppare relazioni di networking con gli altri presenti.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. È necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com e accedere alla sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.