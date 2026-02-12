Filo65: tornano al salone internazionale dei filati i "Dialoghi di Confronto"

Tornano a Filo65 i “Dialoghi di Confronto”, lo spazio dedicato al dibattito tra i professionisti del tessile-moda, insieme alla tavola rotonda della Cerimonia di apertura. Nei due giorni di fiera, personalità di spicco e case history aziendali affronteranno temi centrali per il settore: produzione sostenibile e antichi saperi, collaborazione di filiera e innovazione, digitalizzazione e cybersicurezza, gestione chimica responsabile, nuovi valori e linguaggi tra produttori e consumatori. Spazio anche al rapporto tra moda, sport e salute.

Di seguito il programma della 65ª edizione.

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026

Ore 10.00 – Il tessile nell’era dei dati: processi, tecnologia e nuove competenze.

Relatori: Gianluca Giovanardi, Marco Mazzoni (Inoma).

Ore 10.30 – Nuove possibilità con le fibre TENCEL™ Lyocell. Soluzioni innovative di Lenzing.

Relatore: Carlo Covini (Lenzing AG).

Ore 11.00 – Creatività, Moda e Sport: responsabilità, performance e futuro.

Relatori: Maria Canella, Olga Pirazzi (Cittadellarte), Elena Puccinelli.

Ore 11.30 – Cybersecurity: proteggere l’azienda prima che sia troppo tardi.

Relatori: Valentina Bonsignore (Megaweb – Città Studi Spa), Marco Vallini (Inoma).

Ore 12.00 – Texploration by Magnolab: collaborazione, innovazione, crescita.

Relatore: Marco Morchio (Magnolab).