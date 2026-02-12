 / Valle Elvo

Tempo di Carnevale a Mongrando, c'è anche la distribuzione della fagiolata

Foto di repertorio a cura di Cristina Toso

Clima di festa anche nel comune di Mongrando. In occasione della 65a edizione del Carnevale avrà luogo alle 12 di domenica 15 febbraio, a Ceresane, la distribuzione della fagiolata in via Q. Sella, vicino al salone parrocchiale; dalle 9, invece, sarà allestita la mostra gastronomica, sempre nel salone parrocchiale.

