Tempo di Carnevale a Mongrando, c'è anche la distribuzione della fagiolata

Clima di festa anche nel comune di Mongrando. In occasione della 65a edizione del Carnevale avrà luogo alle 12 di domenica 15 febbraio, a Ceresane, la distribuzione della fagiolata in via Q. Sella, vicino al salone parrocchiale; dalle 9, invece, sarà allestita la mostra gastronomica, sempre nel salone parrocchiale.
In Breve
mercoledì 11 febbraio
martedì 10 febbraio
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Una cordata di fraternità tra terra e cielo: il Monastero Mater Carmeli ricorda Bice Allara Perla
Ci sono persone che lasciano un segno su questa terra pur avendo camminato sempre in punta di...