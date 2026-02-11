A Quaregna Cerreto il nido comunale al centro di importanti investimenti

La Giunta comunale di Quaregna Cerreto ha approvato la relazione di diagnosi energetica della scuola materna–nido comunale per accedere ai contributi previsti dal Conto Termico 3.0, il meccanismo di incentivazione statale per l’efficienza energetica degli edifici pubblici.
Il progetto punta sulla riduzione dei consumi energetici e sul contenimento degli sprechi negli immobili di proprietà dell’ente.
Tra gli interventi di riqualificazione previsti ci sono l’isolamento dell’involucro opaco, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di schermature solari, il miglioramento dell’impianto termico tramite una pompa di calore, l’introduzione di sistemi di building automation e la sostituzione dell’illuminazione con soluzioni più efficienti.
Particolare attenzione sarà riservata, in fase di programmazione ed esecuzione, agli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio, considerati prioritari per il miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio.
Grazie alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 agosto 2025, i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti possono ottenere un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili. Un’opportunità ritenuta essenziale dall’amministrazione, che ha dichiarato di non disporre di risorse proprie sufficienti per sostenere investimenti infrastrutturali di questa portata senza il supporto di finanziamenti esterni.