Funakoshi Karate 1976 apre il 2026 con il titolo regionale nell'anno nel 50° anno di fondazione

E’ iniziato il 50esimo anno dalla fondazione per la Funakoshi Karate 1976, club diretto e fondato dal Maestro Damiano Rovatti. Ed è stato un inizio eccellente: nella prima gara dell’anno, i campionati regionali esordienti, gli atleti del sodalizio candelese hanno completato il podio con oro, argento e bronzo!

Protagonista è stato Davide Ramella Pralungo che, nella categoria 53 kg, ha conquistato il titolo di campione regionale vincendo, con autorevolezza e pregevoli interventi tattici, tre incontri e disputando una finale perfetta, terminata con notevole superiorità (7-3), sul forte atleta della TKT (1° società in Italia nella classifica risultati nazionali). Ottime prove anche per Aurora Pavanetto nei 62 kg, argento al suo debutto nella classe Esordienti e bronzo per Gregorio Seracini nella categoria 43 kg.