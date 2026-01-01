Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella

01 gennaio 2026

Capodanno alternativo a Bielmonte: oltre cento persone in cammino con il Macchie VIDEO

Un Capodanno diverso dal solito quello vissuto nella notte appena trascorsa a Bielmonte, all’interno dell’Oasi Zegna. A raccontarlo è Marco Macchieraldo, guida escursionista che racconta a Newsbiella.it un 1° dell'anno alternativo.

Oltre cento persone hanno scelto di salutare la fine del 2025 partecipando a una passeggiata notturna con le ciaspole della durata di circa un’ora. Il gruppo ha raggiunto il Massaro, dove si è svolto un momento di festa con musica dal vivo e brindisi, prima del rientro notturno lungo lo stesso percorso.

Nel Biellese la montagna è protagonista, anche a Capodanno.

G. Ch.

