A Candelo incantano le ragazze del trofeo CSEN di ginnastica ritmica FOTO

Lo sport giovanile è tornato protagonista nel Biellese. Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, il palazzetto dello sport di Candelo ha ospitato con successo la prima prova interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN, coinvolgendo le delegazioni di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria per l'edizione 2026. L’evento ha visto scendere in pedana circa 250 ginnaste, dai 3 ai 18 anni, che hanno dato prova di grande eleganza e preparazione. Le atlete si sono sfidate in esercizi individuali e di squadra, alternando esecuzioni a corpo libero a performance con gli attrezzi regolamentari: nastro, palla, fune, cerchio e clavette.

Il plauso dei dirigenti CSEN

A rendere merito all'impegno delle giovani atlete sono intervenute le massime cariche dell'ente. Le premiazioni sono state curate dal Presidente provinciale Mauro Benedetti e dal Presidente regionale Valle d’Aosta Paolo Foscolo, che insieme al Presidente Piemonte Gianluca Carcangiu e ai rappresentanti della Liguria, hanno ribadito il sostegno totale al settore.

Il Presidente provinciale Mauro Benedetti ha voluto rivolgere parole di profonda stima verso le atlete, elogiandole per l’armoniosità dei movimenti mostrata in pedana. Benedetti ha sottolineato come tali risultati siano il frutto di una dedizione costante e di una fatica silenziosa, elementi indispensabili in una disciplina che richiede sacrificio.

Il ruolo delle famiglie e delle società

Un passaggio significativo del discorso di Benedetti è stato dedicato ai genitori, descritti come un "pubblico attento e composto". Il Presidente li ha ringraziati per il ruolo fondamentale che svolgono nel sostenere le figlie in questo percorso, che non è solo sportivo ma di vera crescita personale e formazione del carattere. Un plauso condiviso è andato anche alle tecniche delle ASD presenti: grazie alla loro competenza e alla passione viscerale per la ritmica, riescono a trasformare gli insegnamenti tecnici in una missione educativa, rendendo possibile il successo di una manifestazione che vede il numero di società aderenti in costante aumento. L'evento si è concluso in un clima di festa, confermando lo sport come un ambiente sereno e stimolante, ideale per far crescere le nuove generazioni di ginnaste.