Pioggia di medaglie per la Rhythmic School nell’interregionale GR CSEN FOTO

Nello scorso weekend si è disputato presso il palazzetto dello sport di Candelo, organizzato dalla società Etoile di Pont San Martin, con il supporto dei comitati Piemontese e Valdostano dell’ente di promozione sportiva CSEN, il campionato interregionale di ginnastica Ritmica. Duecentocinquanta le atlete scese in pedana, in rappresentanza delle associazioni che si occupano di Ginnastica Ritmica di Liguria, Valle d’ Aosta e Piemonte, a confrontarsi in una leale competizione sportiva, per contendersi i vertici delle classifiche, ma anche e soprattutto è stata occasione di incontro e di conoscenza fra le varie anime delle società presenti. La Rhythmic School ha partecipato alle gare con una cinquantina di atlete, a partire dalle ginnastine dei corsi base, alle ginnaste dei corsi avanzati, della pre agonistica e di alcune agoniste Silver.

Moltissime sono state le medaglie conquistate: d’oro, d’argento e di bronzo. Le prime a gareggiare sono state le piccole della categoria Youg 1° livello che hanno effettuato un percorso motorio. A rappresentare i colori della Rhythmic School Fila Vaudana Maja e Mancino Lara che hanno ottenuto la fascia oro e Astanezai Anna Nauda, Zacchero Sarah, Zanin Mia e Cusatis Cecilia che hanno ottenuto la fascia argento. Hanno invece effettuato l’esibizione con la palla Gallo Mia che ha ottenuto la fascia oro, Maffei Bossi Gioia, Sgarbossa Giorgia e Modenese Alessia fascia d’argento e Favero Nicole e Marongiu Melissa Luna fascia di bronzo. Si è passati poi alle Esordienti, Allieve e Junior sempre di 1° livello che hanno visto rispettivamente Paganin Amelia alla palla, Grazio Ilenia al nastro e Moretti Rachele al cerchio conquistare il primo posto nelle varie classifiche. A seguire si è passati poi al 2° livello Young che ha visto Marinone Ginevra classificarsi prima al corpo libero e seconda alla palla, Pozzo Anastasia prima alla palla e seconda al corpo libero, Lanza Noemi seconda alla palla e terza al corpo libero e Vitolo Matilde terza alla palla e quarta al corpo libero.

A seguire hanno gareggiato le Esordienti che hanno visto classificarsi Urdis Sofia prima sia a corpo libero che alla palla, Viana Adele seconda al corpo libero e terza alla palla, Scardoni Angelica seconda alla palla e terza al corpo libero, Gallo Noa prima al cerchio e quarta al corpo libero e Pellicane Greta quarta alla palla e quinta al corpo libero. Al termine della prima giornata di gare sono scese in pedana nella categoria allieve Di Lorenzo Martina e Rossi Giulia che hanno conquistato il primo posto nelle coppie, così come le tre sorelle Giardina: Caroline al corpo libero fra le young 3° livello, Grace fra le Gold 2 esordienti a corpo libero e fune e Margot nelle Gold 2 allieve con palla e clavette. La seconda giornata, come la precedente, è iniziata subito bene per la Rhythmic School con il primo posto di Bonifacio Bianca nella categoria Silver 1 esordienti sia al corpo libero che con la palla.

Ottimi anche i risultati ottenuti dalle allieve 2: Modenese Camilla è prima sia alla palla che al cerchio, Strazzi Vittoria è prima al corpo libero e seconda alla palla e Pivani Elisa è seconda alla palla e terza al cerchio. Doppia vittoria anche nelle junior con Pincelli Ekaterina che si aggiudica corpo libero e palla. Sono poi scese in campo gara le silver 2 esordienti dove Gecchele Nicole è prima al corpo libero ed alla fune, Emily Cola è prima alle clavette e terza alla fune e Marincolo Sofia è seconda al corpo libero e terza alle clavette. Nelle silver 2 Allieve De Nisco Rebecca è prima alla palla ed alla fune, Furno Marchese Giulia è seconda alla palla ed al cerchio, Montecchio Alice è terza al corpo libero ed alla palla, Adamo Andrea Viola è prima alle clavette e quarta alla palla e Bocca Beatrice è prima al cerchio e quinta alla palla. E’ stato poi il turno delle junior dove Lanza Ginevra si è classificata prima a cerchio e clavette, Zuliani Petra è prima alla palla e seconda al nastro, Pivani Anna è seconda cerchio e terza alla palla e Adamo Alyssa è prima al nastro e quinta alla palla. Verso sera sono scese in pedana le Silver 3 allieve 2 dove Romanini Ginevra è prima a fune e cerchio, mentre nelle junior Segatto Ginevra è prima alla fune e seconda al nastro e Cola Alice è prima a palla e seconda al cerchio.

Fra le senior della stessa categoria Bonifacio Giorgia è prima al cerchio e seconda alle clavette, mentre Giabardo Ilaria è prima alle clavette e seconda al nastro. Ultima categoria a chiudere la competizione le Gold 1 junior dove Viana Ginevra ottiene due primi posti a clavette e nastro, Gallo Rebecca è prima alla palla e seconda al cerchio e Marchesi Iris è prima al cerchio e quarta alla palla. Hanno seguito le atlete in gara lo staff diretto dalla DT Tatiana Shpilevaya e composto dalle istruttrici Arianna Prete, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Polina Nikitchuk e dalle assistenti Giulia Bocci e Maria Giulia Sales Neto tutte particolarmente soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro assistite e del clima di serenità ed amicizia che hanno contraddistinto le due giornate dell’evento.