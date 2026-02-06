Sagliano Micca, ecco una gita della neve con la Pro Loco

La Pro Loco di Sagliano Micca non sbaglia un colpo: anche quest’anno ha tirato fuori dal cilindro una giornata sulla neve da applausi. È in programma, infatti, una gita della neve a Torgnon, in programma il prossimo 22 febbraio. Lo rende noto l'amministrazione comunale: “Un enorme grazie alla Pro Loco per l’impegno, l’entusiasmo e per creare occasioni così belle per il paese e non solo. Quando c’è passione, si vede e si vive”. Per informazioni basta contattare la Pro Loco.
