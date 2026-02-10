Medaglie e partecipazione record: protagonisti i giovani del TT Biella

Serie B2 – Girone D

La formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnata in B2, si impone in trasferta grazie all’en plein di Sergei Mokropolov. Una vittoria tanto attesa quanto importante, che consente alla squadra di allontanarsi dalla zona calda della classifica, sempre più divisa in due tronconi. Il risultato finale è di 5-3, con i punti biellesi, oltre a quelli di Mokropolov, ottenuti contro Semita da Matteo Passaro (-12/11/-9/4/7) e da Francesco Gamba. Per i padroni di casa vanno a segno Aschiero, vincente su Gamba e Passaro, e Garnero, che supera Gamba.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta 18; Asd Area 172 16; Villaggio Sport TT 14; TT Enjoy Fornoo Senza Glutine 8; TT Biella Carrozzeria Campagnolo 6; Luigi Rum Compagnia Unica 4; Asd TT Gasp Moncalieri 4; Asd Cus Torino 2.

Serie C2 – Girone A

Bella vittoria per il TT Biella Farmacia Balestrini in serie C2. Impegnati a Torino, i lanieri escono vincitori da un incontro iniziato in salita, con il doppio svantaggio iniziale dovuto alle sconfitte di Lodovica Motta contro Livizoru e del capitano Luca Lanza contro Bottari. È Giacomo Cenedese, in grande evidenza, ad avviare la rimonta superando Iovino in tre set. La squadra chiude quindi il match in modo vittorioso. Per Cenedese arrivano anche le vittorie su Livizoru e Bottari; completano il bottino i successi di Lanza su Iovino e di Motta su Bottari.

Classifica: TT Novara C 12; TT Biella – Farmacia Balestrini 8; Asd Splendor – Unipol Di Bocchio 8; Asd TT Gasp Moncalieri B 8; G.S. G. Regaldi Novara 8; Tennis Tavolo Torino C 6; TT Ossola 2000 Rist. Terminus 2.

Serie D1 – Girone C

La formazione del TT Biella Biella-Legno supera agevolmente tra le mura amiche il Sisport, fanalino di coda del girone. Il match si chiude sul 5-1, con l’unico punto ospite conquistato da Passarelli su Federica Prola (-11/9/-6/9/4). Nessun problema per Stefano Torrero e Gabriele Marfisi. A completare la formazione ospite erano Cometto e Zambelli.

Classifica: Coumba Freide A 15; Asd Splendor – Gentile Impianti 14; TT Biella-Legno 14; Coumba Freide B 13; Valledora Alpignano Superpigiamini 8; TT Vercelli Team Bosco 6; Valledora Alpignano Top Gun 4; Sisport B 2.

Serie D2 – Girone A

Pareggio casalingo per il TT Biella – Pizzeria Giordano contro i capolista dell’Ossola 2000 Junior. Accanto a Federico Arno e Gianni Massazza ha giocato il giovanissimo Alessandro Rizzo, dieci anni, autore di due punti decisivi per il risultato finale. Gli ossolani, guidati dall’esperto Calella, vincente su Arno e Massazza, hanno schierato anche Cresci e Mocellini.

Classifica: TT Ossola 2000 Junior 15; TT Oleggio B Bar Italia 61 14; TT Ossola A Mulino San Giorgio 13; TT Biella – Pizzeria Giordano 11; TT Novara A 10; Asd Splendor – Siviero Elettronica 4; Baveno B 4; San Giuseppe 1.

Serie D2 – Girone C

Pareggio anche per il TT Biella – Barbera Auto. Migliore in campo Giacomo Riva, autore di due punti; il terzo punto arriva dal capitano Federico Villa. Non riesce invece a incidere Gabriele Carisio. Gli ospiti di Alpignano hanno schierato Cimino, Diaconu e Ferrero.

Nello stesso girone, il TT Biella – Unipol Renaldo supera i valdostani del Pont-Donnas per 4-2 al termine di un incontro combattuto. Per gli ospiti vanno a segno Tos, vincente su Andrea Manicotto e Traian Muscalu. Per i biellesi punti di Roberto Fazzari su Ippoliti (-8/6/-9/12/8) e Malisan, Maurizio Rondi su Malisan e Andrea Manicotto su Ippoliti.

Classifica: TT Biella – Unipol Renaldo 16; Asdtt Ivrea 16; Valledora Alpignano Lions 11; Valledora Alpignano Next 7; TT Pont-Donnas 7; Coumba Freide 6; TT Biella – Barbera Auto 6; Sisport A 3.

Serie D3 – Girone B

Nel campionato di D3, girone B, i giovanissimi del TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin hanno osservato il turno di riposo.

Classifica: Santhià 11; Coumba Freide 10; Asd Splendor – MB Line 10; TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin 9; Asdtt Ivrea A 7; Sisport C 4; Enjoy Young 3.