Bocce, al "Città di Biella" sconfitta per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi

Sabato 7 febbraio al "Città di Biella" il Crc Gaglianico Botalla Formaggi è stato sconfitto, 5-19, nella 10ª giornata del campionato di Serie A. Un risultato che penalizza oltremodo la squadra di patron Sandro Bonino che ha pagato a caro prezzo ogni errore di gioco, anche se La Perosina si è dimostrata più forte. Già nel primo turno, terminato con largo vantaggio per i torinesi 7-1, Negro (23-24) all'ultimo tiro poteva superare Kojek, così come la coppia Davide Manolino, Davide Ponzo (5-5) ha avuto con Manolino, che ha sbagliato una doppia bocciata, la concreta possibilità di vincere. Idem per Denis Pautassi (4-6) nell'individuale. A sorpresa ha perso (2-9) anche la terna composta da Silvano Cibrario, Simone Ariaudo, Davide Sari.

Le cose non sono andate meglio nel turno centrale ampiamente a favore, 6-2, dei torinesi. Perse le prove veloci, sia la staffetta (Stefano Pegoraro 26/30 e Ariaudo 26/28) con 52 /58 contro i velocissimi Diego Verganti, Matteo Mana 55/60 che il tiro progressivo: Pegoraro 43/49-Brnic 46/49. Nei tiri di precisione il bottino è stato diviso, Manolino contro Kojek 20-13, Negro contro Longo 20-24. Prima dell'ultimo turno di gioco La Perosina aveva già vinto l'incontro con il parziale di 13-3. Per Il Crc solo Sari è andato a punti 9-2, ma hanno perso le coppie con Cibrario, Manolino 5-6 e Pautassi, Ponzo 4-11. Idem nell'individale per Negro 3-9.

Tutti i risultati: Noventa Venezia-Quadrifoglio Udine 14-10, Mondovì Cuneo-Auxilium Saluzzo 16-8, Crc Gaglianico-La Perosina Torino 5-19, Chiavarese Genova-Nus Aosta 19-5, Marenese Treviso-Brb Ivrea 5-19.

Classifica: Brb Ivrea 37, La Perosina 35; Chiavarese 28, Gaglianico 21, Mondovì 20, Noventa 18, Marenese 13, Auxilium 10, Quadrifoglio 10, Nus 4. Resta ancora da recuperare l'incontro tra Auxilium-Mondovi, previsto per il 15 febbraio.