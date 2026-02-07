Lavori in Superstrada, al via la posa dei nuovi cartelli stradali FOTO

Serie di lavori in Superstrada. A renderlo noto ANAS in una specifica ordinanza: in particolare, fino al prossimo 14 febbraio, sono in atto alcuni interventi di posa e sostituzione della segnaletica verticale. Il progetto delle opere prevede la sostituzione della cartellonistica per un tratto di circa 14 chilometri, in entrambe le direzioni tra Biella e Masserano.



Inoltre, per consentire l’esecuzione delle attività, è in vigore il restringimento della carreggiata con la circolazione garantita sulla corsia libera. Il cantiere è mobile e interesserà la statale in maniera graduale procedendo lungo l’asse principale con l’avanzamento delle lavorazioni. In corrispondenza degli svincoli (Lessona, Cossato, Cerreto Castello, Valdengo, Vigliano e Biella) è prevista la temporanea chiusura al traffico delle relative rampe di ingresso e uscita per il tempo necessario a eseguire gli interventi.



Le attività sono eseguite nella fascia oraria 8-17, esclusa la domenica durante la quale le lavorazioni sono sospese con circolazione senza limitazioni in entrambe le direzioni.