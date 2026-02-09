 / CRONACA

CRONACA | 09 febbraio 2026, 10:40

Non ci sono i proprietari, i ladri arrivano: doppio furto a Ponderano

Rubati monili in oro e denaro, indagano le forze dell'ordine.

ladri ponderano

Non ci sono i proprietari, i ladri arrivano: doppio furto a Ponderano (foto di repertorio)

Amara sorpresa per alcuni residenti di Ponderano. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi all'interno di due abitazioni. 

Dopo aver spaccato una finestra, i ladri avrebbero prima messo a soqquadro alcuni locali in cerca di oggetti preziosi poi si sarebbero impadroniti di denaro contante e monili in oro. L'ammontare della refurtiva è in fase di quantificazione. Sembra che il furto sia stato commesso nel pomeriggio di ieri, 8 febbraio. Le indagini sono ora affidate alle forze dell'ordine.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore