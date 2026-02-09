Non ci sono i proprietari, i ladri arrivano: doppio furto a Ponderano

Amara sorpresa per alcuni residenti di Ponderano. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi all'interno di due abitazioni.

Dopo aver spaccato una finestra, i ladri avrebbero prima messo a soqquadro alcuni locali in cerca di oggetti preziosi poi si sarebbero impadroniti di denaro contante e monili in oro. L'ammontare della refurtiva è in fase di quantificazione. Sembra che il furto sia stato commesso nel pomeriggio di ieri, 8 febbraio. Le indagini sono ora affidate alle forze dell'ordine.