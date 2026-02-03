La Valle Elvo innevata negli scatti di Luca Stecchi FOTO

"Sono come un bambino, adoro la neve", racconta il poeta scrittore Luca Stecchi che proprio questo mese riceverà per il libro "Raccolta di pensieri", un riconoscimento nell’ambito del Premio Internazionale di Arte Letteraria Pablo Neruda – “Tra l’Ombra e l’Anima”.

"Le previsioni avevano dato neve - prosegue Stecchi - e quando questa mattina mi sono alzato e ho guardato fuori dalla finestra, è stata una bellissima sorpresa vedere che ancora nevicava, quindi ho preso la macchina e sono andato a fare colazione con amici in Valle Elvo, un territorio bellissimo. E devo dire che le strade erano anche ben pulite, si circolava bene".