Calcio, La Cervo R.B. supera l’esame Montalto Dora

Con un classico 2-0, La Cervo R.B. si impone anche a Montalto Dora e continua la sua marcia in cima alla classifica del girone di Ivrea di Terza Categoria, mantenendo il +4 su La Romanese che ha regolato con lo stesso risultato Sporting Issogne 2001. Privo degli squalificati Francesco Cinguino e Cerutti, mister Alessandro Rubini schiera Baù, Giorgi, Piras, Caucino, Naingoran, Niccolò Cinguino, Emanuele, Finotto (Tara) D’Abbene (Piscopo), Cavalli, Colombo (Giana). Il primo tempo non regala emozioni se non l’infortunio di Colombo sostituito da Giana al 25’. Il taccuino del secondo tempo si sporca al 50’ quando Cavalli colpisce la traversa su punizione. Lo stesso Cavalli protagonista dieci minuti dopo: cross per Giana che insacca l’1-0. I biancoblu gestiscono il vantaggio e raddoppiano al 70’ con Emanuele su assist di D’Abbene. La partita non ha più nulla da dire tranne il nervosismo finale dei padroni di casa che finiscono in 9.

“Nel primo tempo il voto della squadra è 5 – commenta il match Capitan Andrea Finotto – mentre nel secondo è 7. Nella ripresa siamo infatti usciti compatti e quadrati ed abbiamo dominato la gara. Un plauso a D’Abbene, bravissimo nella prima da titolare, che ha fatto l’assist per il 2-0”

Per il capitano oggi la squadra ha dato un segnale al campionato: “Abbiano dato una prova di maturità contro una un’ottima squadra a livello di individualità che si è giocata la partita. Non abbiamo trovato scuse dopo un brutto primo ed abbiamo dimostrato maturità soprattutto sul 2-0 quando loro invece sono usciti di partita, contestando ogni decisione arbitrale e finendo in 9”.