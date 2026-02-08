Milano Cortina 2026, staffetta biathlon d'argento. Goggia e Dalmasso di bronzo

Altre tre medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 8 febbraio dalla staffetta mista del biathlon è arrivato l'argento. Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto nella discesa libera femminile. Bronzo anche per Lucia Dalmasso nello snowboard.

Dalmasso bronzo nello snowboard



Lucia Dalmasso conquista la medaglia di bronzo. L'azzurra regala al Team Italia la quinta medaglia alle Olimpiadi in casa (dopo Franzoni, Paris, Lollobrigida e Goggia), nello snowboard. A Livigno, è sua (per soli 11 centesimi) la finale-derby tutta italiana contro Elisa Caffont nello slalom gigante parallelo. Decisiva la rimonta finale. Nella big final, oro alla Repubblica Ceca con Maderova, argento all'Austria con Payer.

Goggia, la medaglia e il pensiero per Elena Fanchini



"Ho vinto un'altra medaglia in una Olimpiade e basta, visto che non sai mai come vanno queste gare. Quindi ringraziamo. Poi tra l'altro oggi è l'8 febbraio, una giornata speciale, non solo per quello che è stata la gara d'apertura a questi giochi olimpici qui a Cortina, ma anche perché l'8 febbraio del 2023 ci lasciava Elena Fanchini e oggi quando sono tornata da colazione ho scritto un messaggio alla sorella Nadia dicendo che sarebbe stata una giornata speciale e sapevamo entrambi i motivi, quindi in qualche modo magari mi ha aiutato anche lei". Lo ha detto l'azzurra Sofia Goggia dopo il bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, ricordando che l'8 febbraio del 2023 è scomparsa la compagna di squadra Elena Fanchini.