ACF Biellese, vittoria per 2 - 1 e prova di squadra

Prestazione convincente per l’ACF Biellese, che conquista una larga vittoria per 2-1 al termine di una partita intensa e combattuta. Un risultato netto che premia la qualità del gioco espresso e la capacità della squadra di restare compatta anche nei momenti più difficili del match.

La gara si è aperta con il gol del vantaggio firmato da Carazzolo al 9’ del primo tempo, che ha indirizzato subito l’incontro. Nonostante la risposta di una formazione avversaria molto fisica, abituata a giocare con lanci lunghi, le biellesi hanno saputo leggere bene la partita, intercettando palloni e ripartendo con efficacia.

Nel secondo tempo è arrivato anche il sigillo di Dreon, a segno su calcio di rigore al 40’, a coronamento di una prestazione solida e determinata. Numerosi i cambi operati nel corso della ripresa, che hanno permesso di mantenere alto il ritmo e gestire al meglio il risultato.

"È stata una partita combattuta – ha commentato Elena Quercioli – contro una squadra molto fisica. Siamo state brave a intercettare e ripartire. Abbiamo sofferto un po’ per le tante occasioni mancate, ma alla fine siamo riuscite a giocare di squadra e a vincere".

A guidare la formazione, allenata da Stefano Barboni, il capitano Gloria Cavagnetto, con una prova collettiva che conferma la crescita dell’ACF Biellese e la buona condizione del gruppo.

La formazione:

1 Marazzato Carolina

2 Quercioli Elena

3 Pertel Giorgia (sostituita al 10' del secondo tempo con 7 Alberto Gaia)

4 Giletto Annalisa (vice capitano - sostituita al 10' del secondo tempo con 11 Pipino Alice)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

10 Carazzolo Desiree

13 Sorze Giulia (sostituita al 17' del secondo tempo da 20 Demargherita Melissa)

15 Tintori Arianna (sostituita al 32' del secondo tempo con 19 Bellon Andrea)

16 Dreon Giulia

A disposizione:

14 Sorlei Stefania

17 Artiglia Giada

18 Ingannamorte Valentina

Allenatore : Barboni Stefano

Risultato: 2 - 1

Marcatori:

9' del primo tempo Carazzolo

40' del secondo tempo Dreon su rigore