Biella, pugni sul bancone della farmacia e urla per un farmaco che gli viene negato

Ieri sabato 7 febbraio all’interno di una farmacia a Biella, un uomo di 72 anni è andato in escandescenza, battendo i pugni sul bancone e urlando. Sul posto è intervenuto un equipaggio dei Carabinieri, che ha riportato la calma tra le parti coinvolte.

Secondo quanto ricostruito, il diverbio sarebbe nato dalla mancanza delle prescrizioni mediche necessarie all’acquisto di un farmaco che l’uomo voleva ottenere a tutti i costi. La farmacista, nata nel 1993 e anche lei di Biella, ha invitato il cliente a rivolgersi alla guardia medica, spiegando che non poteva dispensargli il medicinale senza la ricetta.

Fortunatamente, la situazione si è risolta senza conseguenze e le parti sono state calmate.