Doppio incidente sulle strade del Biellese: tre donne soccorse, una in ospedale

Tre donne sono state assistite dal personale sanitario del 118 e una di queste è finita al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

È il bilancio del doppio sinistro stradale avvenuto nella giornata di ieri, 4 febbraio: il primo si è verificato a Cavaglià, dove un mezzo ne ha tamponato un altro all'interno di una rotonda per poi terminare la sua corsa fuori dalla carreggiata. Soccorse le due conducenti di 87 e 55 anni.

A Cossato, invece, una 57enne alla guida avrebbe perso il controllo della propria auto e sarebbe finita contro un marciapiede per cause al vaglio delle forze dell'ordine. In seguito, una volta sull'ambulanza, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, in entrambi gli incidenti, i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.