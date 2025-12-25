Alla XMAS Cup Karate la Funakoshi 1976 vince e convince

È l’ultimo e il più atteso appuntamento dell’anno per le classi giovanili: la Coppa di Natale Interregionale Nord Italia. Un’eccellente performance di squadra per la Funakoshi Karate 1976, diretta dal Maestro Rovatti, che ha fatto salire sul tatami di gara le classi Under 10, Under 12, Esordienti.

Sotto l’egida del CSEN e ottimamente organizzata dalla CAO ASD, tra le più titolate società sportive d’Italia, attualmente al 5° posto nella classifica Nazionale FIJLKAM, la manifestazione ha espresso un alto contenuto qualitativo, con la presenza di Campioni Italiani e di atleti di interesse nazionale.

Nella classe Esordienti gli atleti Funakoshi hanno fatto un “quasi” en-plein, con 4 partecipanti che conquistano 3 ori e 1 bronzo. Martina Ciliesa è prima nei 56 kg. con 2 splendide vittorie di larga misura, su 2 fortissime atlete CAO ASD. Per lei un anno sportivo caratterizzato da un’importante crescita tecnica che l’ha portata al 5° posto nell’Open League FIJLKAM e al titolo di Campionessa Regionale. Gregorio Seracini vince nei 38 kg. con punteggio di 11-2 in finale, mentre Davide Ramella Pralungo domina la categoria dei 53 kg. con 2 vittorie nette. Entrambi gli atleti hanno avuto nel 2025 un’importante progressione nelle prestazioni di gara che li ha portati entrambi al 3° posto nei Campionati Regionali.

Buona prestazione per il Vice-Campione Regionale Francesco Lepori, terzo nei 43 kg., che ha ceduto al Campione Italiano del CAO ASD. Per la classe U12 sono saliti sul podio: Aurora Pavanetto, oro nei +55 kg. e Luca Varesano bronzo nei 43 kg. Infine, tra i “pulcini” U10 si sono distinti nelle rispettive categorie: Sofia Oliaro con medaglia d’oro; Alida Varesano e Alessandro Guerriero, entrambi al terzo posto. Buone anche le prove di Francesco Marasco, Leonardo Indelicato e Nicolò Prassino, anche se fuori dalla zona medaglie.

E, infine, la premiazione più prestigiosa: tutti gli atleti in trepidazione per l’annuncio della classifica a squadre: vince la squadra di casa, CAO ASD, che presentava anche il più alto numero di atleti in gara e, al 2° posto, Funakoshi Karate 1976 che supera l’omonima Funakoshi Milano (3°) e TKF Academy (4°).

Si conclude così una splendida stagione e si avvia con il miglior auspicio il 50° anno dalla fondazione: era infatti il 1976 quando Damiano Rovatti, studente della prestigiosa Accademia Italiana Karate, ha fondato e poi diretto la Funakoshi Karate Club, oggi Funakoshi Karate 1976, portando una piccola società sportiva di provincia ai vertici nazionali, conquistando in diverse stagioni il primato regionale delle classifiche Nazionali FIJLKAM. Tutto pronto quindi per i festeggiamenti del 2026.