Candelo nel mirino dei ladri, furti a segno in due abitazioni

Ancora segnalazioni di furti nel Biellese. Stavolta è Candelo a finire nel mirino dei ladri. Dalle prime ricostruzioni, avrebbero colpito all'interno di due distinte abitazioni e, dopo aver rovistato nei vari locali, si sarebbero allontanati con alcuni monili in oro, una catenina di valore e 100 euro in contanti.

Inoltre, parte della refurtiva (di esiguo valore) sarebbe stata rinvenuta a pochi metri di distanza da una delle due residenze. Su entrambi gli episodi indagano ora i militari dell'Arma, così da dare un volto ai malviventi.