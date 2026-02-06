Biella, ancora fiamme in centro: a fuoco mucchio di rifiuti, non si esclude l'atto doloso

Ancora fiamme nel centro di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 3 di oggi, 6 febbraio, si sarebbe verificato un incendio all'angolo tra via Italia e via Marconi: a prendere fuoco un mucchio di rifiuti per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Nel rogo sarebbe rimasto danneggiato anche un quadro elettrico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata, assieme agli agenti di Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi. Sono ora in corso gli accertamenti di rito, affidati al personale del NIA e della Questura: non si esclude l'atto doloso.

Questo è l'ultimo di una serie di episodi che stanno cominciando a preoccupare i residenti del centro cittadino: solo qualche ora prima, a pochi metri di distanza, un mezzo in sosta era stata coinvolta in un altro incendio. Non è chiaro se i due episodi siano collegati o meno.