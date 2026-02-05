Auto in fiamme, la scia degli episodi continua: paura nella notte a Biella FOTO

Nuovo episodio di auto in fiamme a Biella. Poco dopo le 22 di oggi, mercoledì 5 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tra via Marconi e via Crosa per domare l’incendio che ha coinvolto una vettura parcheggiata.

L’intervento è stato rapido e le fiamme sono state estinte in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse ad altri mezzi o alle abitazioni vicine. Sul fatto sono intervenuti anche gli specialisti del NUE, che hanno avviato gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

Nelle ultime settimane in città si stanno susseguendo diversi casi di auto parcheggiate che prendono fuoco, una coincidenza ritenuta sospetta e ora al centro dell’attenzione degli inquirenti. Non si esclude alcuna ipotesi, dal guasto accidentale al gesto doloso.