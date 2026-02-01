Tentato furto a Candelo: ladri in casa, proprietari chiusi fuori

Si introducono al primo piano e chiudono fuori i proprietari.

Nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, i proprietari di un’abitazione a due piani di Candelo hanno chiamato le forze dell’ordine, dopo essersi accorti dell’incursione dei ladri.

I due coniugi, dopo aver cenato al piano terra, si sono recati nel piano elevato, ma senza la possibilità di entrare. I malviventi avevano bloccato la porta dall’interno, prima di darsi alla fuga. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per forzare l’ingresso: il locale era a soqquadro e i ladri dileguati dalla porta finestra; non sono riusciti a portare via nulla.

In corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e intercettare i responsabili.