Biella, Mercato cittadino: in Consiglio il dibattito sullo spostamento da piazza Falcone al Centro

Il futuro del mercato cittadino principale arriva all’attenzione del Consiglio comunale di Biella. I consiglieri del Partito Democratico, di Biella C’è e del MoVimento 5 Stelle hanno presentato una mozione sul possibile spostamento del mercato da piazza Falcone al quartiere Centro.

L’iniziativa prende le mosse dall’annuncio attribuito al sindaco, diffuso all’inizio dell’anno attraverso i media, secondo cui l’amministrazione intende trasferire il mercato entro la fine del 2026. Secondo i proponenti, l’annuncio non sarebbe stato preceduto da un confronto con le categorie interessate né da un passaggio in Consiglio comunale o nei consigli di quartiere; inoltre, stando a dichiarazioni pubbliche richiamate dai firmatari, la decisione non sarebbe stata condivisa neppure all’interno della maggioranza.

Lo spostamento risulterebbe ancora in fase di studio. Sarebbero infatti quattro le ipotesi progettuali allo studio, senza che al momento siano stati definiti né la nuova collocazione né le modalità di realizzazione dei servizi necessari allo svolgimento del mercato, come parcheggi, servizi igienici e sottoservizi per energia e acqua.

Viene inoltre richiamato il recente riordino del mercato, previsto dal programma elettorale del sindaco e concluso solo pochi mesi fa dopo un percorso durato sette anni. La procedura ha consentito l’accorpamento del mercato di piazza Falcone e di quello di piazza Martiri, con l’ottenimento di ulteriori posti per i parcheggi.

L’attuale collocazione di piazza Falcone viene indicata come strategica per la sua posizione rispetto a un bacino di utenza che supera i confini comunali ed è stimato in oltre 80 mila persone, a fronte di un mercato composto da 156 operatori. Vengono inoltre evidenziati i servizi già presenti: più di 1.200 parcheggi gratuiti nel raggio di 300 metri, servizi igienici, locali di ristorazione economica adiacenti e sottoservizi per la fornitura di energia e acqua, infrastrutture che in altre aree dovrebbero essere realizzate ex novo con costi rilevanti.

Sotto il profilo territoriale, viene sottolineata la vicinanza ai quartieri San Paolo e Villaggio La Marmora, tra i più popolosi della città, e agli assi viari che collegano Biella ai comuni limitrofi e all’ospedale. Sul fronte opposto, viene segnalata l’assenza di indicazioni sul futuro utilizzo di piazza Falcone e sui servizi da implementare al Villaggio La Marmora, così come la mancanza di elementi chiari sulle proposte progettuali e sui relativi costi di investimento. In V Commissione consiliare, si afferma, non sarebbero emersi chiarimenti né dall’assessore Pisani né dal dirigente di settore, che avrebbe riferito unicamente dell’avvio delle misurazioni per individuare le aree potenzialmente idonee.

Tra le criticità ipotizzate figurano una possibile riduzione dell’utenza, dovuta alla maggiore distanza dalla maggioranza dei frequentatori, alla carenza di parcheggi gratuiti, alla presenza di strade più strette e trafficate e alla rottura di abitudini consolidate. Una situazione che, secondo i firmatari, potrebbe incidere negativamente sul reddito degli operatori e portare a un’ulteriore contrazione del mercato, rendendo più attrattive alternative come i centri commerciali.

Per il rilancio del centro cittadino viene infine richiamata la necessità di politiche commerciali adeguate e di iniziative capaci di attrarre pubblico, citando esperienze come Bolle di Malto e Fuori Luogo, oltre a un confronto con i proprietari degli immobili e con i principali marchi per favorire l’apertura di negozi in sede fissa.

Alla luce di queste considerazioni, i consiglieri chiedono che il sindaco e la Giunta riferiscano in Consiglio comunale, o in subordine in V Commissione consiliare, sullo stato dei quattro progetti annunciati e che venga avviato un confronto con gli attori coinvolti, con il Consiglio e con i consigli di quartiere prima di assumere decisioni definitive.

Sottoscrivono la presente mozione i consiglieri:

Partito Democratico: Paolo Rizzo, Fulvia Zago, Greta Cogotti, Andrea Basso, Paolo Furia.

Biella C’è: Marta Bruschi, Sara Novaretti, Riccardo Bresciani

MoVimento 5 Stelle Karim El Motarajji