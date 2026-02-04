Rhythmic School sempre sul podio nel campionato di specialità Gold GR J/S

Si è disputato nel weekend, presso il palazzetto dello sport di Candelo, con la puntuale organizzazione della società Rhythmic School, la prima prova del campionato individuale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica FGI Junior/Senior.

Sono scese in pedana, a rappresentare i colori della società candelese Giulia Sapino nella categoria Senior 2 (anno 2009) e Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto nella Junior 2 (anno 2011). Ottimi i risultati ottenuti dalle atlete care alla DT Tatiana Shpilevaya; infatti Elena Pavanetto ha ottenuto il primo posto nella specialità palla ed il secondo al nastro, Giulia Sapino ha ottenuto il secondo posto nella specialità nastro ed il terzo nel cerchio, mentre Ginevra Bravaccino ha conquistato il bronzo nella specialità clavette e nel cerchio.

Hanno seguito le atlete in gara lo staff tecnico RS formato dalla DT Shpilevaya e dalle tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano le performances delle loro atlete: “Le nostre ginnaste, considerando che siamo alla prima gara dopo la pausa natalizia, hanno condotto una buona prova ed hanno ottenuto risultati sempre ai vertici delle classifiche, per cui siamo molto soddisfatte. Occorre ora lavorare sui dettagli e sulle parti di esercizio migliorabili per ottimizzare le performances e presentarci alla seconda prova, che si disputerà sempre sulle pedane amiche del palasport candelese, adeguatamente preparate e competitive”.

Nel prossimo weekend spazio alle allieve Gold che gareggeranno a Chivasso, difenderanno i colori della Rhythmic School le sorelle Giardina, Grace nella categoria A1 e Margot nella A4. Sempre al PalaLancia di Chivasso andrà in scena anche la prima prova del campionato regionale individuale Silver LD che vedrà in campo le RSgirls Martina Brocchi ed Iris Marchesi.