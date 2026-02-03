Bocce, a Buronzo vince il Crc Gaglianico

A Buronzo si è giocata domenica 1 febbraio la gara a quadrette riservata alla categoria C. Ha vinto il Crc Gaglianico con Edoardo Graziano, Corrado Cantone, Marco Furlan, Giancarlo Monetta. Secondo posto per Jolly Club con Maurizio Badini, Paolo Pluma, Alberto Schiapparelli, Pier Giorgio Rossetti.

Al terzo posto si sono piazzate: Valle Elvo con Davide Bianchi, Mauro Andenna, Angelo Oberto, Giuseppe Chiavenuto e Crescentinese con Francesco Buffo, Sergio Gaydou, Carlo Dubois, Alessandro Salmistraro. Ha arbitrato Lorenzo Maria Gili.