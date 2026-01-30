A Candelo si corre la Ysangarda Night Trail

A Candelo nel fine settimana, domani sabato 31 gennaio, si corre per la Ysangarda Night Trail, organizzata dall'associazione Sportiva Dilettantistica "Sport e Natura" con la partecipazione e l'aiuto di alcuni Comuni interessati e aziende biellesi. Due sono i percorsi, uno lungo 19 km, l'altro 10. Per il primo la partenza è alle 17,50 per quello più corto alle 17,55. Nella giornata le iscrizioni avevano già superato quota 570.

Il ritrovo è alle 15. Per informazioni 328 8515795 Paolo o scrivere a paolo@traildeiparchi.com

Da regolamento possono partecipare alla passeggiata ludico motoria di 10 km. che è NON COMPETITIVA, tutti gli Atleti in buono stato di salute e mentre possono partecipare alla passeggiata ludico motoria di 19 km. che è NON COMPETITIVA, tutti gli Atleti che però devono essere in possesso di visita medico sportiva.

Il pettorale deve essere indossato costantemente in vista, così da poter essere rilevato dai controlli.

Costi:

10 Km - 13 € con preiscrizione

19 km - 23 € con preiscrizione

Materiale obbligatorio: