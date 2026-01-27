Amron Team allo Snow Vertikal: buona la prima a Chamois

Sabato sera a Chamois (AO) è iniziata la stagione 2026 con la Snow Vertikal Chamois. Oltre un centinaio di atleti hanno preso il via, suddivisi tra 70 partecipanti nella gara singola e 34 nella gara a coppie, su un percorso di 4 km con 700 metri D+, completamente innevato e in parte illuminato.

La partenza è avvenuta dalla piazza principale di Chamois. Il programma prevedeva una gara competitiva individuale e una gara competitiva a coppie, maschile, femminile e mista. In calendario anche una prova non competitiva di 2 chilometri con 200 metri di dislivello, fino al lago di Lod, oltre a un minitrail per bambini dai 6 anni e ragazzi under 13, sullo stesso tracciato.

Nella gara a coppie è arrivata la prima vittoria stagionale per Emanuele Falla, in gara con un amico.

Nella gara singola si segnalano le prestazioni di Luigi Nicoletto, 50° assoluto e 12° di categoria, Erika Fabozzi, 53ª assoluta e 4ª di categoria, e Mauro Benedetti, 56° assoluto e 2° di categoria.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio con la Ysangarda Night dell’amico Paolo Traildeiparchi.