Zegna, quarto trimestre del 2025, ricavi in crescita

Nel quarto trimestre del 2025, i ricavi preliminari del Gruppo sono stati pari a €591 milioni, con una crescita organica del 4,6%, in accelerazione rispetto al terzo trimestre, trainata dal canale Direct-to-Consumer (DTC), in crescita del 9,6% su base organica. Tutti i tre brands hanno positivamente contribuito a questa crescita. Nel dettaglio:

- Il canale DTC del brand ZEGNA ha registrato una crescita organica del 10,3%, in

accelerazione rispetto al terzo trimestre;

- I brand Thom Browne e TOM FORD FASHION hanno registrato un trend positivo,

con il canale DTC in aumento rispettivamente dell’11,2% e del 4,8% .

* I ricavi preliminari del 2025 hanno raggiunto €1.917 miliardi, +1,1% su base organica.

* Le Americhe hanno continuato a registrare risultati superiori rispetto alle altre regioni,

supportate da una solida performance in EMEA.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Executive Chairman del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha commentato: “Nell’ultimo trimestre dell’anno il nostro Gruppo ha generato una crescita organica dei ricavi, nell’importante canale DTC, del +10%, con un miglioramento sequenziale grazie alle positive performance di ciascuno dei nostri tre brand. Il brand ZEGNA, in particolare, ha registrato un’accelerazione nel quarto trimestre, trainata da una crescita organica a doppia cifra del canale DTC. Risultati che testimoniano la solidità della nostra visione e l’efficacia della nostra strategia. Il 2025 è stato un anno molto importante per il Gruppo e per la nostra famiglia, avendo deciso di aprire la strada alla prossima generazione di leader. Gianluca Tagliabue ha assunto il ruolo di CEO del Gruppo, mentre Edoardo e Angelo Zegna guidano il marchio ZEGNA. Io, in qualità di Executive Chairman, continuerò a proteggere e rafforzare la legacy del Gruppo. La nostra storia, l’incessante ricerca dell’eccellenza e una Filiera unica rappresentano il cuore della nostra identità e il pilastro della nostra strategia. Tutti questi elementi hanno preso vita e sono stati sapientemente rappresentati nel recente fashion show di ZEGNA, A Family Closet, dove il brand ha aperto gli archivi di famiglia, plasmando collezioni senza tempo e realizzando capi straordinari, frutto di una grande maestria. È con questa visione chiara che affrontiamo il futuro. In un contesto in continuo cambiamento, ci muoviamo con prudenza e con un forte focus su priorità definite, sostenuti dai valori della nostra legacy, forgiata da diverse generazioni e sempre riflessa nelle nostre azioni”.

