CRONACA | 01 febbraio 2026, 10:23

Incidente in pista a Bielmonte, donna soccorsa e trasferita in elicottero FOTO e VIDEO

Intervento immediato del Soccorso Piste Bielmonte prima del trasferimento in ospedale

Un incidente si è verificato sulle piste di Bielmonte, dove una donna è rimasta ferita durante una discesa.

In base alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata urtata da un altro utente delle piste e sbalzata di alcuni metri. Nell’impatto avrebbe riportato un trauma costale.

L’intervento degli operatori è stato immediato: il Soccorso Piste Bielmonte ha raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, prestando le prime cure e allertando il Soccorso Alpino. L’elicottero è atterrato direttamente sulle piste, consentendo il recupero a terra della ferita, quindi decollando per il trasferimento all’ospedale di Biella, per le cure del caso.

