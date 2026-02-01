A Crevacuore la distribuzione di Polenta e tapulone aspettando il Carnevale

Sarà un bel momento di comunità a Crevacuore. Domenica prossima, 8 febbraio, avrà luogo la distribuzione di polenta e tapulone, curata dai volontari del Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi. L'evento andrà in scena nella piazza centrale a partire dalle 10.30. L'invito è di portare un proprio contenitore per accogliere la pietanza.