A Crevacuore la distribuzione di Polenta e tapulone aspettando il Carnevale

Sarà un bel momento di comunità a Crevacuore. Domenica prossima, 8 febbraio, avrà luogo la distribuzione di polenta e tapulone, curata dai volontari del Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi. L'evento andrà in scena nella piazza centrale a partire dalle 10.30. L'invito è di portare un proprio contenitore per accogliere la pietanza.
In Breve
domenica 01 febbraio
sabato 31 gennaio
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Attenzione, la “truffa della ballerina” arriva da amici e parenti sul cellulare: casi anche a Biella
Il trucco è semplice: si riceve la richiesta da contatti apparentemente conosciuti, tramite la...