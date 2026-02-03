Mottalciata, immobile comunale in affitto per bar: domande entro il 2 marzo

Il Comune di Mottalciata ha indetto un bando di gara per la locazione di un immobile comunale da adibire ad attività di bar e piccola ristorazione.

L’immobile si trova in via Moricco n. 8 ed è situato al piano terreno. La struttura ha una superficie complessiva di 166 metri quadrati, è dotata di due servizi igienici e dispone di un portico esterno di circa 25 metri quadrati, oltre a un locale cantinato ad uso deposito. I locali vengono concessi nello stato attuale, comprensivi degli arredi e delle attrezzature già presenti.

La durata del contratto è di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei. Il canone a base di gara è pari a 200 euro mensili, con ammissione di sole offerte in aumento. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 di lunedì 2 marzo 2026. È previsto un sopralluogo obbligatorio, da effettuare entro il 20 febbraio 2026.

Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito del Comune di Mottalciata, presso gli uffici comunali o tramite il seguente link: https://www.comune.mottalciata.bi.it/Dettaglionews?IDNews=382306

Per informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0161 857112.