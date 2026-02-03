Biella Rugby travolgente a Casale: 63-0 e vetta confermata

CADETTA

01.02.26 a Casale Monferrato 3 Rose v Biella Rugby 0-63 (0-48)

Mete: Nardi (2), Defilippi (2), Varese, Negro, Agnolio, Chtaibi, Defilippi, Fusaro + 2 mete di punizione. Trasformazioni: Tosetti (2)

Biella Rugby: Negro; Defilippi (55’ Pagliano), Tosetti, Braga (cap.), Nardi; Fusaro, Longo; Givonetti, Panatero, Varese; Bottero, Chtaibi (55’ Grandi); Faiella (45’ Borghiani), Bortolot, Agnolio. Non entrati: Mosca, Vaglio Moien, Blotto.

Davide Vaglio Moien, coach: “Unica trasferta del girone di andata per il Biella Rugby, partita a senso unico che ci ha portato ad una netta vittoria. Tutti gli ambiti del gioco sono stati assolti a pieni voti, unica pecca, la partita è stata interrotta dall'arbitro per problemi disciplinari tra le squadre”.

UNDER 18

01.02.26 Cogoleto v Biella Rugby 27-24 (17-5)

Mete: Salussolia, Avanzi, Pavesi, Baiguera. Trasformazioni: Salussolia (2)

Biella Rugby: Grillenzoni; Salussolia, Baiguera, Pavesi, Parnenzini (64’ Dal Molin); Meneghetti, Bocchino; Protto, Deni, Rossi (cap.); Avanzi, Bredariol; Borio (50’ Rossi), Ferro, Curatolo. Non entrato: Perju

Nicola Mazzucato, coach: “Oggi i ragazzi sono stati poco presenti, la squadra avversaria è riuscita a mettere più avanzamento, aggressività e voglia meritando in pieno la vittoria. Molto da lavorare in fase difensiva e sicuramente da stimolare maggiormente l'attitudine al combattimento. Il campo era pesante per entrambe le squadre, ma gli avversari hanno messo qualcosa in più, dobbiamo solo imparare la lezione. Nonostante la partita difficile, i ragazzi riescono a segnare l'ultima meta a tempo scaduto portando a casa due punti in classifica”.

FEMMINILE SENIORES

01.02.26 a Bassa Bresciana Leno Calvisano v Fenici 46-0 (24-0)

Fenici: Smiraldi (45’ Ferrando); Valente, Grassi, Benedetto, Cirdei; Lusso, Cerchiaro; Nagliati, Zanoni, Siletti; Papeo (51’ Tosetti), Skofca; Di Biccari (68’ Bertoli), Lembo, Boetto (29’ Stecchetti).

Andrea Poloni, coach: “L’approccio alla partita, così come la fase precedente al fischio d’inizio, lasciavano presagire una prestazione diversa. Le sensazioni erano positive e le aspettative certamente più alte. Anche nella prima parte del primo tempo, nonostante le due mete subite a causa di errori nostri, la squadra non dava l’impressione di essere arrendevole e c’era la convinzione che potesse arrivare, da un momento all’altro, una reazione capace di sbloccare la prestazione. Purtroppo, questo non è avvenuto. Le ragazze sono andate in difficoltà nella fase centrale della gara, tra la fine del primo tempo e buona parte del secondo, perdendo progressivamente efficacia e lucidità. Solo nel finale si è vista una reazione soprattutto sul piano emotivo, che però non è stata sufficiente a incidere sul risultato. C’è rammarico per i numerosi errori commessi, in particolare in fase offensiva, dove non siamo stati abbastanza efficaci. Le avversarie, una volta acquisito il vantaggio, hanno saputo sfruttare l’entusiasmo e gestire la gara con maggiore concretezza. Ci sono diversi aspetti su cui dovremo lavorare, sia come staff, sia come gruppo squadra, e lo faremo con determinazione già in vista della prossima partita. Questa prestazione, infatti, non rispecchia assolutamente le reali potenzialità di questo gruppo”.

OLD

31.01.26 Biella Rugby v Cus Torino 8-12

Mete: Valente, Grandi.

Biella Rugby: Grillenzoni; Fusaro, Clerico, Messina, Grandi; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Taglaibue; Ramella Pollone, Dionisi; Furno, Pozzato, Cocimano. A disposizione: Vagliani, Mantovani, Giovone, Andreotti, Raisi, Sappino, Torre, Mainardi, Pozzo, Povero, Sciutto, Valente, Pozzati, Tibaldi, Santomauro

Daniele Vatteroni, coach: “Ci siamo trovati davanti un Cus Torino veramente in forma, molto forte fisicamente, veloce e con un buon gioco alla mano. Siamo riusciti a tenere la partita in pareggio fino a cinque minuti dalla fine, grazie alle mete di Valente e Grandi, poi siamo andati sotto di una. Classifica molto corta, e il bonus difensivo ci fa comodo”.

III giornata campionato Old girone NordOvest: Brc - Cus Torino 2-3; Bergamo - Milano 0-4; Rovato - Monza 2-5; Como - Brescia 3-3.

Classifica. Brescia e Como punti 11, Monza 10, Torino 7, Rovato e Milano 6, Brc 5, Bergamo 1.