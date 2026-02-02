A Coggiola la Festa di Carnevale in oratorio

Sabato scorso, 31 gennaio, presso i locali dell’oratorio di Coggiola, si è tenuta la Festa di Carnevale per bambini e ragazzi, con giochi, pignatte e la tradizionale “battaglia di coriandoli”.

Dopo qualche anno di pausa, grazie al desiderio e alla volontà del parroco, don Carlo Borrione, già dallo scorso settembre, un piccolo gruppo di animatori ha deciso di rimettersi in gioco e al servizio dei più piccoli, proponendo pomeriggi di divertimento e attività per crescere uniti.

Circa una volta al mese, le porte dell’oratorio vengono riaperte, condividendo momenti di allegria e spensieratezza: questi spazi rappresentano il luogo simbolo di incontro, crescita e comunità. La riapertura rappresenta un motivo di gratitudine e di festa per tutti: un nuovo inizio che profuma di futuro e di gioia, un segno concreto di speranza e di bellezza che rinasce.