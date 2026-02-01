Da 0 a 6 anni: le tappe evolutive fondamentali e come affrontarle. È il titolo dell'incontro in programma alle 20.30 di venerdì prossimo, 6 febbraio, nei locali dell'asilo nido di Valle Mosso, a Valdilana. È un'iniziativa inserita all'interno del progetto promosso dal Comune per l'Anno della Salute e dedicata a genitori, famiglie, educatori e insegnanti con l'obiettivo di parlare della crescita 0-6 anni e del ruolo dei genitori. Saranno presenti la Dott.ssa Francesca Gronda, Annalisa Coppa e Marina Pietra. Un’occasione di confronto e informazione per accompagnare i bambini nel loro sviluppo.
Valli Mosso e Sessera | 01 febbraio 2026, 07:50
Da 0 a 6 anni, le tappe evolutive fondamentali e come affrontarle: se ne parla a Valdilana
