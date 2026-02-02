Danni ai mezzi ma fortunatamente non sono rimasti feriti i due conducenti che, nella giornata di ieri, 1° febbraio, sono rimasti coinvolti in due sinistri stradali. A causarli due animali selvatici, apparsi all'improvviso in mezzo alla carreggiata e fuggiti nella boscaglia dopo l'urto. I fatti sono avvenuti nei comuni di Strona e Muzzano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.
In Breve
lunedì 02 febbraio
domenica 01 febbraio
sabato 31 gennaio
venerdì 30 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
CRONACA | 02 febbraio 2026, 11:20
Animali selvatici sbucano all’improvviso sulla strada, incidenti a Strona e Muzzano
Fortunatamente non ci sono stati feriti.
Danni ai mezzi ma fortunatamente non sono rimasti feriti i due conducenti che, nella giornata di ieri, 1° febbraio, sono rimasti coinvolti in due sinistri stradali. A causarli due animali selvatici, apparsi all'improvviso in mezzo alla carreggiata e fuggiti nella boscaglia dopo l'urto. I fatti sono avvenuti nei comuni di Strona e Muzzano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.
Le prime dal territorio
Biella
A Oropa cordoglio per la scomparsa di Suor Marina
Nel corso degli anni ha svolto con dedizione diversi servizi all’interno del Santuario.