Animali selvatici sbucano all’improvviso sulla strada, incidenti a Strona e Muzzano

Danni ai mezzi ma fortunatamente non sono rimasti feriti i due conducenti che, nella giornata di ieri, 1° febbraio, sono rimasti coinvolti in due sinistri stradali. A causarli due animali selvatici, apparsi all'improvviso in mezzo alla carreggiata e fuggiti nella boscaglia dopo l'urto. I fatti sono avvenuti nei comuni di Strona e Muzzano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.



