Casapinta, assemblea annuale del Gruppo Alpini: Zago riconfermato capogruppo FOTO

Si è tenuta venerdì 30 gennaio 2026 l’assemblea annuale dei soci del Gruppo Alpini di Casapinta - Sezione di Biella. L’incontroha affrontato i principali temi legati alla vita associativa e al rinnovo delle cariche interne.

Nel corso della serata si è svolta la votazione per il rinnovo del consiglio, che ha portato alla riconferma di Marco Zago nel ruolo di capogruppo. La relazione finanziaria, relativa all’anno 2025, è stata illustrata da Luca Rigardo, che ha anche approfondito l’esito delle votazioni per il consiglio.

Tra i punti all’ordine del giorno figuravano il tesseramento per il 2026, la nomina del presidente dell’assemblea, la relazione morale del capogruppo, la designazione dei delegati all’assemblea sezionale, il percorso verso l’Adunata del 2026 a Genova, oltre alle proposte per le manifestazioni e le attività previste nel corso dell’anno.

Un momento speciale è stato dedicato ai ringraziamenti rivolti a Pier Giovanni, che per 26 anni ha svolto il ruolo di segretario del gruppo. In occasione di questo traguardo sono stati consegnati omaggi e riconoscimenti da parte degli Alpini, della Corale di Casapinta, di Enzo Grosso, direttore del Tucc’un, e del Sindaco.

Al termine della serata, i partecipanti hanno concluso con un momento conviviale: la consueta "cenetta".