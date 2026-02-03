TT Biella, al via il girone di ritorno dei campionati a squadre

Dopo la lunga pausa di fine anno, nel corso dell’ultimo fine settimana sono ripresi i campionati a squadre di tennistavolo con la disputa della prima giornata del girone di ritorno. Il calendario prevedeva sette incontri per il TT Biella, con il seguente bilancio complessivo: due vittorie (in D1 e D2), tre pareggi (in D2 e D3) e tre sconfitte (in B2, C2 e D2).

Serie B2 – Girone D

La formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo ha ospitato al PalaSantoStefano il Verzuolo, capolista del girone. L’incontro si è rivelato particolarmente impegnativo per i giovani biellesi David Dabbicco, Francesco Gamba, Giacomo Forno e Matteo Passaro, opposti a un avversario di alto livello. Nonostante qualche set conquistato rispetto alla gara di andata, i cuneesi si sono imposti con autorità: 5-0 il risultato finale. Per il Verzuolo, ottima la prova di Mattia e Andrea Garello e di Sych.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta 16; Asd Area 172 14; Villaggio Sport TT 12; TT Enjoy Forno Senza Glutine 8; TT Biella Carrozzeria Campagnolo 4; Luigi Rum Compagnia Unica 4; Asd TT Gasp Moncalieri 4; Asd Cus Torino 0.

Serie C2 – Girone A

Sconfitta casalinga anche per il TT Biella Farmacia Balestrini, impegnato contro i novaresi del Regaldi. Gli ospiti hanno schierato Castagno e Cristofaro, specialisti del gioco di difesa bloccata, creando notevoli difficoltà ai lanieri. Il match si è chiuso sul 5-3 per il Regaldi. Per il TT Biella sono arrivati i punti di Lodovica Motta e Giacomo Cenedese contro Toraldo e di capitan Luca Lanza contro Cristofaro, ribaltando l’esito dell’incontro di andata.

Classifica: TT Novara C 8; Asd Splendor – Unipol Di Bocchio 8; Asd TT Gasp Moncalieri B 8; GS G. Regaldi Novara 8; TT Biella Farmacia Balestrini 6; Tennis Tavolo Torino C 6; TT Ossola 2000 Rist. Terminus 2.

Serie D1 – Girone C

Vittoria esterna per il TT Biella Biella-Legno, impegnato venerdì sera ad Alpignano. I ragazzi guidati dal capitano Stefano Erba si sono imposti per 5-1. Due punti a testa per Federica Prola, vittoriosa su Andreis e Grosso, e per Stefano Torrero, che ha superato Grosso e Stoian. Il quinto punto è arrivato grazie a Gabriele, vincente su Andreis.

Classifica: Coumba Freide A 14; Asd Splendor – Gentile Impianti 13; TT Biella-Legno 12; Coumba Freide B 11; TT Vercelli Team Bosco 6; Valledora Alpignano Superpigiamini 6; Valledora Alpignano Top Gun 6; Sisport B 2.

Serie D2 – Girone A

Pareggio esterno per il TT Biella Pizzeria Giordano, impegnato a Novara. Come nella gara di andata, l’incontro si è concluso in parità. Due punti per Michele Motta, vincente contro Caravano e Buscaglia, e uno per Gianni Massazza contro Caravano. Federico Arno ha lottato fino al quinto set in entrambe le partite disputate contro Buscaglia e Palazzo, senza però riuscire a portare punti.

Classifica: TT Oleggio B Bar Italia 61 12; TT Ossola 2000 Junior 12; TT Biella Pizzeria Giordano 10; TT Ossola A Mulino San Giorgio 9; TT Novara A 8; Baveno B 4; Asd Splendor – Siviero Elettronica 4; San Giuseppe 1.

Serie D2 – Girone C

Successo esterno per il TT Biella Unipol Renaldo, impegnato sabato a Settimo contro la Sisport. La squadra si è imposta per 5-1, raggiungendo l’Ivrea in vetta alla classifica. Dopo un avvio difficile, Traian Muscalu ha conquistato una vittoria; due punti ciascuno per il capitano Andrea Manicotto e per Roberto Fazzari. Per la Sisport hanno giocato Carannante e Girardello.

Sconfitta invece per il TT Biella Barbera Auto, battuto a Pont-Saint-Martin dal Pont Donnas per 5-1. L’unico punto biellese è stato conquistato da Giacomo Riva contro Ravasenga. In campo per i padroni di casa anche Tos, Ippoliti e Malisan.

Classifica: TT Biella Unipol Renaldo 14; Asdtt Ivrea 14; Valledora Alpignano Lions 10; TT Pont Donnas 7; Valledora Alpignano Next 5; Coumba Freide 5; TT Biella Barbera Auto 5; Sisport A 3.

Serie D3 – Girone B

Segnali incoraggianti dalla squadra giovanissima del TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin, che ha pareggiato in casa contro l’Ivrea. Un punto a testa per Daniele Milanesi, Davide Ronsisvalle e Jacopo Siciliano, mentre è rimasto a secco l’esordiente Lorenzo Piemontese. Per gli ospiti, due punti del giovane Prelle.

Classifica: Coumba Freide 10; TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin 9; Asd Splendor – Mb Line 9; Santhià 9; Asdtt Ivrea A 5; Enjoy Young 3; Sisport C 2.