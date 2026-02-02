Ginnastica Biella, Alice Bortolameazzi inizia alla grande la nuova stagione

Ginnastica Biella ha aperto l’anno con il suo primo impegno agonistico domenica, a Biella, con una gara Silver, in categoria LA Base, organizzata dalla Società Pietro Micca.

Alice Bortolameazzi, accompagnata in pedana da Irina Sitnikova, seppur da sola a rappresentare la società, non si è fatta intimorire, conducendo la sua gara per la prima volta su tutti e quattro gli attrezzi, con sicurezza e tranquillità.

Per lei, che ha dimostrato molta maturità, un ottimo quinto posto tra tutte le allieve nate nel 2013. Ad Alice, vanno i complimenti di tutta la società.