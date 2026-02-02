Dressage, riconoscimento per la biellese Allegra Perona al Premio Regionale

Si è svolta la premiazione finale del Premio Regionale Dressage Piemonte 2025 e del Progetto Sport, che ha visto protagonisti atleti e binomi distintisi nel corso della stagione agonistica.

Tra i risultati di rilievo, spicca il secondo posto conquistato dalla biellese Allegra Perona insieme al cavallo Conte Mascetti nel Livello 4, frutto di un percorso costruito con costanza, impegno e grande passione per la disciplina del dressage.

L’atleta è seguita dal tecnico istruttore di dressage Christian Grasso, istruttore presso il Centro Ippico La Torretta, realtà che ospita anche la sede del CG Dressage Team, motivo di grande orgoglio per tutto il gruppo.

Un piazzamento che testimonia non solo le qualità tecniche del binomio ma anche la professionalità del lavoro svolto quotidianamente, la determinazione e lo spirito di squadra che contraddistinguono il team.